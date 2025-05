3 punti d’oro per il Venezia, Cande e Oristanio stendono la Fiorentina: al Penzo finisce 2-1

3 punti d’oro per il Venezia: è notte fonda per la Fiorentina. Senza Gudmundsson e Kean, i viola faticano e risentono delle fatiche europee. Gli arancioneroverdi si impongono 2-1.

Venezia-Fiorentina 2-1

Primo tempo

Poche emozioni nella prima frazione di gioco con Venezia e Fiorentina a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi: salvezza per i lagunari, Europa per i viola dopo l’eliminazione in Conference League. Sia Radu che De Gea poco impegnati nei primi 45 minuti, con il portiere rumeno decisivo su Fagioli al minuto 27 con una grande parata. L’ultima emozione porta la firma di Yeboah con entrambe le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo

Al 60′, i padroni di casa sbloccano la contesa con il gol segnato da Fali Cande. Inserimento alla perfezione dopo un gran lancio di Kike Perez: Stop di petto e tiro di prima intenzione che non lascia scampo a De Gea. La Fiorentina si tuffa in avanti a caccia del pareggio ma dopo 8 minuti subisce il 2-0: al 68′ è Gaetano Oristanio a colpire con l’ex Inter che sfrutta al meglio il bel cross di Zerbin. Nell’azione precedente i toscani avevano colpito il palo con Ranieri. Al 77′ gli ospiti accorciano le distanze: gol del solito Rolando Mandragora: in precarie condizioni, il centrocampista calcia col mancino in caduta con la sfera che si inserisce sotto l’incrocio.