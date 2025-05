Atalanta, Gasperini: “Felicissimo per Sulemana”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sulla Roma: “Sono veramente felice per Sulemana, perché ha avuto una stagione con poche soddisfazioni ma ha nelle corde questa capacità di tiro: per lui c’è stato poco spazio perché davanti aveva giocatori che non hanno mai mollato, però è sempre stato un ragazzo molto positivo. L’allenatore ci ha capito molto poco con lui, sono felice perché si merita tutta questa grande soddisfazione“.

Atalanta, le parole di Gasperini

Quali sono le sue sensazioni dopo una vittoria come questa: “Sono felice perché è un traguardo fantastico per l’Atalanta, siamo stati qualche settimana con Inter e Napoli ma credo che questo fosse il massimo dei traguardi. Aver messo dietro squadre forti che hanno resto questo campionato bellissimo è un grande risultato, è stata una stagione lunga con alcuni picchi fantastici e dei momenti di difficoltà dai quali ci siamo ripresi in questo finale con lo sprint decisivo”.

Proseguirà questo connubio: “Adesso è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione: in Champions siamo arrivati noni su 36 squadre, mancando di un punto la qualificazione diretta. Per noi è stato formidabile, ci sarà modo e tempo per pensare al resto. Festeggiamo subito, non possiamo perdere tempo“.