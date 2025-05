Atalanta, ma guarda quest’U23! Goleada clamorosa nei playoff di Serie C

Se c’è un’Atalanta che questa sera giocherà contro la Roma per consolidare il terzo posto della Serie C, c’è una mini-Atalanta che tanto mini non è. Anzi, nell’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C, l’Atalanta U23 ha realizzato una goleada, battendo 7-1 la Torres. Un risultato straordinario per i ragazzi di Modesto che hanno messo più di un piede e mezzo nei quarti di finale. Brilla Vavassori, autore di una splendida tripletta. Si conferma Vlahovic, che ha realizzato il 23esimo centro di una stagione impressionante.

Ritmo e solidità notevoli: nella corsa verso la Serie B attenzione a questi ragazzini terribili. Vogliono continuare a stupire tutti, con una condizione fisica e mentale davvero impressionante.