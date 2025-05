Atalanta-Roma 2-1, Dea in Champions: la Roma torna a perdere

Torna a perdere dopo 19 la Roma che cade 2-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gasperini che si conferma così anche nella prossima stagione in Champions League. Giallorossi scavalcati da Juventus e Lazio.

Atalanta-Roma, le ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Lookman la sblocca, Cristante pareggia

10 minuti e Dea in vantaggio. Percussione centrale di De Ketelaere e palla scaricata sull’attaccante nigeriano che si gira sul destro e lascia partite un destro angolato sul quale non può arrivare Svilar. Doppia occasione Dea al 23′. Miracolo di Svilar su De Ketelaere, poi Retegui calcia sopra la traversa dopo il rinvio ciabattato da Ndicka. Pareggio Roma con Cristante al 33′. Soule disegna dalla fascia destra un cross col contagiri verso il centro dell’area di rigore per la girata vincente di testa del mediano giallorosso, in anticipo su De Roon. Che occasione per la Roma al 46′. Riparte in velocità Soulé servendo Shomurodov, palla a rimorchio per Kone che non riesce ad agganciare il pallone.

Sulemana la decide

Occasione per Shomurodov al 54′. Dovbyk premia il movimento dell’uzbeko e lo serve sulla corsa, conclusione col sinistro bloccata da Carnesecchi. Ci prova Bellanova al 57′. Parte da destra per rientrare sul sinistro e concludere l’ex Torino spedendo a lato, ma non di molto. Al 61′ rigore concesso alla Roma per fallo di Pasalic su Kone. Il VAR richiama Sozza che toglie il penalty, nessun fallo. Atalanta pericolosa al 69′. De Roon fa partire Ederson che mette in mezzo, per lo stop e tiro di Sulemana deviato in calcio d’angolo da Rensch. Al 77′ la Dea passa con Sulemana. Lookman va al cross basso dalla sinistra, Samardzic gioca di sponda per il collo esterno del centrocampista nerazzurro che termina la sua corsa alle spalle di Svilar. Roma che ci prova al 93′. Saelemaekers mette una palla insidiosa in mezzo, si salva con un po’ di affanno la difesa atalantina.