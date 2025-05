Edin Dzeko ha il contratto in scadenza con il Fenerbahçe a fine stagione. Secondo il quotidiano turco Sabah, Dzeko potrebbe dire addio. E un ritorno in Italia non è affatto escluso.

La Fiorentina sarebbe disposta a mettere sul piatto un ingaggio annuale da circa 2 milioni di euro per l’attaccante, che al Fenerbahçe ne guadagna 4,2. Da capire le prossime mosse su ogni lato.