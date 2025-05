Djokovic si ritira, arriva lo spoiler: annunciata la data

Novak Djokovic si ritira. Un dettaglio svela la data del suo addio definitivo al tennis, e a farlo sarebbe stato il suo sponsor storico.

Sembra una frase buttata lì, quasi casuale. Un’intervista come tante, qualche parola di troppo e il mondo del tennis si ritrova a interrogarsi sul futuro di uno dei più grandi campioni di sempre. Novak Djokovic, leggenda vivente del tennis moderno, potrebbe aver lasciato trapelare – forse involontariamente – la data del suo ritiro.

Non direttamente, certo, ma attraverso la voce di chi, da anni, lo accompagna dentro e fuori dal campo: il suo sponsor, Lacoste. A far esplodere la bomba è stato Thierry Guibert, CEO del brand francese, che in un’intervista concessa al quotidiano L’Équipe ha sganciato una dichiarazione che ha subito fatto il giro del mondo.

Ecco quando Djokovic lascerà la racchetta

Parlando del rinnovo di contratto tra Lacoste e Djokovic, Guibert ha affermato che l’obiettivo del serbo sarebbe quello di continuare a giocare “almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028”. Una frase apparentemente innocua, ma che ha un peso enorme. Perché di fatto, per la prima volta, si mette un limite temporale alla carriera di un atleta che finora sembrava non conoscere confini. Djokovic, oggi 37 anni, ha vinto praticamente tutto. Slam, Masters, Coppa Davis, medaglie olimpiche. Ma a quanto pare, nella sua mente c’è ancora un ultimo grande obiettivo da centrare prima di appendere la racchetta al chiodo: partecipare – e magari vincere – i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles.

È una prospettiva affascinante e al tempo stesso sorprendente. Perché, se da un lato c’è da ammirare la determinazione di chi, pur avendo già scritto pagine indelebili nella storia dello sport, vuole ancora spingersi oltre, dall’altro ci si rende conto che il traguardo finale è ormai all’orizzonte. E infatti, le parole di Guibert non lasciano molti dubbi: il piano di Djokovic è chiaro, condiviso con i partner commerciali e, senza ombra di dubbio, già in fase di pianificazione concreta. Questo anche perché Lacoste, nel valutare il prolungamento dell’accordo, deve ovviamente tenere conto della presenza e della visibilità dell’atleta nei prossimi anni.

Il rapporto tra Djokovic e Lacoste è sempre stato solido, costruito su stima reciproca e una visione comune. Non è un semplice contratto di sponsorizzazione, ma una collaborazione che ha portato il brand a disegnare collezioni esclusive per lui, a seguirlo nei tornei più importanti e a investire nella sua immagine. Per questo, ogni dichiarazione che arriva da quella parte non è mai casuale. E questa, in particolare, sembra dire molto più di quanto vorrebbe.

Conto alla rovescia per i tifosi

Djokovic, dal canto suo, non ha confermato né smentito ufficialmente. Ma chi lo conosce sa che raramente lascia trapelare piani a lungo termine. È uno stratega, dentro e fuori dal campo. Però, se davvero il 2028 dovesse essere il punto d’arrivo, allora il conto alla rovescia è già partito. Cinque anni in cui proverà ancora a scrivere la storia, a battere nuovi record e, forse, a chiudere la carriera con quella medaglia d’oro che potrebbe rappresentare la degna conclusione di un percorso irripetibile.

Fino ad allora, però, nessuna passerella d’addio. Djokovic continuerà a lottare, a sorprendere, a dividere come sempre. Con il suo tennis perfetto, la sua grinta feroce e quella voglia di non arrendersi mai che lo ha reso un’icona. Ma da oggi, inevitabilmente, ogni sua partita avrà un sapore diverso. Perché, in fondo, lo sappiamo: anche le leggende, prima o poi, si fermano.