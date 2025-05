Playoff Serie C, l’andata degli ottavi di finale: blitz Pescara a Catania. Ok Giana e Crotone

Si sono giocati ieri sera i playoff di Serie C. Nell’andata degli ottavi di finale della competizione blitz esterno del Pescara, che espugna Catania grazie a una rete di Merola al minuto 86. Per i ragazzi di Baldini si tratta di un risultato importante e che avvicina il Delfino ai quarti, potendo contare su due risultati su tre nella sfida di ritorno. Successo anche della Giana Erminio, che si è imposta per 3-1 sul Monopoli.

Netto acuto dell’Atalanta U23 sulla Torres (ben sette reti), successo anche del Crotone (3-1) sulla Feralpisalò. Pari e patta tra Vis Pesaro e Rimini (1-1), con glli ospiti che hanno agguantato il pareggio al 91esimo con un gran tiro da fuori di Lombardi.

Atalanta U23 – Torres 7-1

24′, 39′ e 41′ Vavassori (A), 32′ Vlahovic (A), 69′, 79′ e 93′ Cassa (A), 81′ Zamparo (T)

Giana Erminio – Monopoli 3-1

4′ Bruschi (M), 12′ Stückler (GE), 16′ Nichetti (GE), 62′ Lamesta (GE)

[al 32′ espulso Miceli (M) per fallo da ultimo uomo]

Catania – Pescara 0-1

86′ Merola

Crotone – Feralpisalò 3-1

43′ Vinicius (C), 47′ Crespi (F), 53′ Tumminello (C), 76′ Murano (C)

Vis Pesaro – Rimini 1-1

27′ Paganini (VP), 90’+1′ Lombardi (R)