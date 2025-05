Schumacher, nessuno ci crede più: speranze minime

Non è facile vivere all’ombra di un padre come Michael Schumacher, ma Mick ha scelto di affrontare la sfida con umiltà e determinazione. Dopo due stagioni difficili in Formula 1 con il team Haas, il giovane tedesco è ora impegnato nel WEC con la squadra Alpine, dove ha già collezionato due podi, l’ultimo proprio a Imola. Eppure, il sogno della Formula 1 non è mai stato accantonato. A Miami, nel weekend del GP, Mick Schumacher è stato avvistato nel paddock e subito sono esplose le indiscrezioni: colloqui informali con Cadillac, che nel 2026 entrerà ufficialmente in F1, e forse anche con Alpine, per il comparto F1. Un ritorno non ancora scritto, ma che potrebbe assumere una forma concreta se il progetto americano decidesse di puntare su un nome capace di portare con sé prestigio e visibilità globale.

Cadillac, parte dell’ambizioso progetto Andretti-General Motors, ha due sedili da assegnare e cerca un equilibrio tra esperienza e immagine. Accanto a nomi come Sergio Perez e Valtteri Bottas, l’inserimento di Mick Schumacher – seppur le speranze sembrino poche al momento – rappresenterebbe la perfetta combinazione di eredità storica e potenziale tecnico. La sua esperienza recente nel WEC ha mostrato una maturazione importante, e il nome Schumacher resta ancora oggi una calamita per pubblico e sponsor. Che si tratti solo di rumors o del preludio a un nuovo capitolo, il ritorno di uno Schumacher in Formula 1 resta uno dei sogni più accesi dell’intero circus. E questa volta, forse, non è più solo fantasia.