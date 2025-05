Venezia, Di Francesco: “Vittoria meritata. Da domani testa al Cagliari!”

Salvezza? “Faccio calcio da tanti anni e so benissimo cosa significa. È importante godersi questa vittoria, perché è giusto che stasera i ragazzi si godano questa grande partita, soprattutto per l’atteggiamento, la voglia di vincere e l’entusiasmo che si è ricreato attorno alla squadra. Al di là delle vittorie, nelle ultime 10-11 gare la squadra c’è sempre stata. Da domani, però, testa al Cagliari: questo è l’obiettivo. A livello psicologico dobbiamo pensare che questa vittoria sia importante, ma non basta. Bisogna godersela stasera, ma poi ripartire con maggiore consapevolezza, sapendo che possiamo andare a Cagliari a giocarci la partita. Troveremo sicuramente un ambiente ostile e difficile, ma siamo consapevoli di questo e ci prepareremo al meglio. Nicolussi Caviglia? Proprio in settimana con Nico abbiamo fatto dei video individuali e ne abbiamo parlato. Io lo chiamo ‘il professore’ e la sua risposta è stata: ‘Mister, la prossima volta non accadrà’, riferendosi ad alcune situazioni in cui non era stato il Caviglia che avete visto stasera. Oggi, invece, secondo me ha fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista: nella guida della squadra, nella voglia di avere sempre il pallone, di sbagliare e andarselo a riprendere. Insomma, ha dato grande sostanza in mezzo al campo. Come hai detto tu, è stato un giocatore solido ed è importante in quel ruolo. Sai benissimo che il play, in determinate squadre come la nostra, può fare davvero la differenza”.