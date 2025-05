Bagnaia nel panico, disastro Ducati: mai successo prima

Il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans ha rappresentato uno dei momenti più difficili della carriera recente di Francesco Bagnaia.

Il pilota della Ducati, due volte campione del mondo in MotoGP, ha chiuso un fine settimana da dimenticare con un doppio zero tra Sprint e gara, segnato da cadute, frustrazione e dal confronto diretto con il compagno di squadra Marc Marquez, sempre più competitivo e protagonista. Sabato nella Sprint, Bagnaia è finito a terra senza mai essere realmente in partita. Domenica, invece, la situazione è precipitata fin dalle prime battute. Alla curva 3 del primo giro, un tentativo maldestro di sorpasso da parte di Enea Bastianini ha innescato un contatto che ha spedito Bagnaia sull’asfalto, mandando in frantumi strategia, fiducia e weekend. L’italiano si è rialzato e ha provato a riprendere la corsa, chiudendo in 16a posizione, lontanissimo dalla zona punti.

A rendere tutto ancora più amaro è il contesto tecnico: Bagnaia aveva scelto di partire con gomme rain, un’opzione sulla carta vincente visti i capricci del meteo francese. Ma l’episodio con Bastianini, unito a un malfunzionamento della leva del cambio, ha reso inevitabile il rientro ai box per cambiare moto. Da lì, gara compromessa e rientro solo per salvare l’onore. Nel frattempo, Marquez ha chiuso secondo, dimostrando di aver trovato immediatamente il giusto feeling con la Desmosedici GP. Un distacco non solo tecnico ma anche psicologico, che si riflette nella nuova classifica iridata: Bagnaia scivola a -51 punti proprio dallo spagnolo. Un gap che pesa, e che rischia di condizionare il prosieguo della stagione.

Gp di Francia, il tormento di Bagnaia: “Difficile da accettare”

A margine della gara, Francesco Bagnaia non ha nascosto il proprio sconforto. Le sue parole sono state un misto di amarezza e rassegnazione: “È stata una delle esperienze peggiori della mia carriera. Da dimenticare”. Il problema, però, non si limita all’episodio di Le Mans. C’è un malessere tecnico e mentale che parte da lontano: “Non avere feeling con la moto rende tutto più complicato, perché non riesco a risolvere i miei problemi. È la prima volta che mi succede in carriera. Fino all’anno scorso, quando frenavo sentivo la gomma, sentivo i movimenti. Quest’anno invece non sento niente”.

Un giudizio netto è arrivato anche sulla gestione della gara e sulla sfortuna che lo ha accompagnato: “Avevo studiato le previsioni, sapevo che avrebbe cominciato a piovere e che non avrebbe smesso. Per questo ho scelto di non montare le slick. Ma con la leva del cambio semi-bloccata, con la difficoltà a innestare le marce non ho avuto scelta… sono rientrato e sono ripartito con l’altra moto”. Il confronto con Marquez è uno degli aspetti più pesanti da digerire per il pilota italiano: “Ero abituato ad altro… vedere il tuo compagno che va fortissimo e tu che non riesci a trovare le soluzioni, è difficile da accettare”. Un mix di sensazioni che fotografano un campione in difficoltà. La pausa di riflessione è inevitabile, ma servirà una svolta rapida per rientrare nella lotta iridata.