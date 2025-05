Bologna, Orsolini: “Se giochiamo come venerdì, a Roma prendiamo gli schiaffi”

Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, ha parlato al Corriere della Sera: “Dei numeri sono felice: 13 reti in campionato e 2 in coppa, spero non sia finita qui perché ne servono altri. Mi rende ancora più felice aver trovato grande continuità. Eravamo in vantaggio e pensavamo di gestire, il Milan non dava l’impressione di voler andare all’arrembaggio, gli abbiamo dato la scintilla che li ha riaccesi e noi ci siamo aperti come il burro. Se giochiamo così a Roma prendiamo gli schiaffi. Abbiamo capito cosa non dobbiamo fare”.

Le parole di Italiano

Italiano ha parlato così a Sky: “La chiave della partita sono stati i cambi nostri e loro. Di solito incidono anche i nostri, invece è successo all’avversario. Eravamo in piena partita, abbiamo creato anche i presupposti per il secondo gol ed è arrivato un quarto d’ora di blackout e non doveva accadere. Pensavo di dare energia con nuovi, speravo di portare fino alla fine l’andamento della partita che mi era piaciuto, peccato non esserci riusciti. Analizzeremo, perché per mercoledì servirà una conduzione diversa. Chi va in campo nei minuti rimanenti deve fare come ha fatto sempre, oggi non ci siamo riusciti”.