Lite e insulti, scoppia il caos agli Internazionali

Le premesse erano delle migliori, e il campo non ha tradito le aspettative. Gli Internazionali BNL d’Italia entrano nel vivo, con i primi turni del tabellone maschile che hanno visto subito protagonisti i big del ranking ATP.

Da Alexander Zverev a Carlos Alcaraz, fino a Jannik Sinner, i top 3 del circuito hanno confermato il loro status superando con autorevolezza le rispettive sfide inaugurali. Il Foro Italico, come ogni anno, ha offerto un colpo d’occhio straordinario: tribune gremite, entusiasmo alle stelle e un’atmosfera che ricorda la grandezza dei palcoscenici da Slam. In questo contesto, Sinner ha aperto il suo torneo con una prestazione convincente, utile per recuperare ritmo partita dopo la lunga assenza per la squalifica.

Alcaraz ha dominato all’esordio senza mostrare segni di cedimento, mentre Zverev, campione in carica, ha lasciato pochi margini all’argentino Camilo Ugo Carabelli, chiudendo il match 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Tuttavia, oltre alla qualità del tennis espresso, la kermesse romana ha fatto registrare anche momenti di forte tensione, sia in campo che fuori, confermando che il torneo non è solo spettacolo, ma anche nervi saldi e personalità forti. Ad attirare le attenzioni non è stata solo la qualità del gioco. Due episodi hanno acceso gli animi nel sabato romano, con protagonisti di primo piano.

Internazionali di Roma, tensione Zverev-Fils