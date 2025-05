Musetti-Sinner, esplode la bomba a Roma: che annuncio

Il tricolore sventola alto agli Internazionali BNL d’Italia. A Roma, nella culla del tennis nazionale, due nomi infiammano il cuore degli appassionati italiani: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

Giovani, talentuosi e sempre più maturi, i due rappresentano il volto nuovo del tennis azzurro. Entrambi hanno iniziato il torneo romano nel migliore dei modi, lanciando segnali chiari: l’Italia può e deve sognare in grande. Musetti ha superato al primo turno Otto Virtanen, quindi ha domato la solidità di Brandon Nakashima in un match ostico ma gestito con grande intelligenza. Il carrarino ha saputo sfruttare le variazioni del suo repertorio e un dritto sempre più incisivo, spezzando il ritmo all’avversario nei momenti chiave di entrambi i set. Il prossimo ostacolo sarà di quelli durissimi: Daniil Medvedev, uno dei giocatori più completi e resistenti del circuito, già campione Slam e numero 4 del mondo.

Dal canto suo, Sinner è tornato in campo con l’entusiasmo di chi ha atteso a lungo e preparato con cura il proprio ritorno. Dopo i tre mesi di squalifica, ha archiviato la pratica Mariano Navone in due set, dando l’impressione di essere in grande forma, nonostante la lunga inattività. Il numero uno del mondo si è mostrato solido, preciso e determinato.

Musetti sogna in grande, finale con Sinner

Al termine della vittoria contro Nakashima, Lorenzo Musetti si è fermato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua prestazione e proiettarsi verso i prossimi impegni. “È stata una partita ben giocata. Conoscevo bene il mio avversario e abbiamo preparato alla grande il match. Ho utilizzato bene le variazioni e sono stato molto aggressivo con il dritto. Lui ha servito molto bene. Mi ha concesso delle occasioni in due game all’inizio di ogni set e sono stato bravo a ottenere il break in quelle circostanze. Questo ha fatto la differenza”.

Lo sguardo, poi, si è spostato sull’ottavo di finale con Medvedev: “Non so se parto favorito, ma parto da una partita equilibrata. Daniil è un avversario molto ostico. I due precedenti li abbiamo giocati su un’altra superficie e tanti anni fa, molte cose sono cambiate ora. Questo non vuol dire che vincerò per forza, ma entrare in campo con una consapevolezza diversa mi aiuterà”. Infine, il sogno che accomuna tutti gli appassionati italiani: “Tutti sogniamo una finale con Sinner in Italia. Per il movimento che abbiamo e i risultati che stiamo raggiungendo, il torneo meriterebbe una finale tutta italiana. Qualche italiano riuscirà a trionfare quest’anno o nei prossimi, ne sono sicuro”. Una visione che non è più utopia, ma ambizione concreta: Roma è pronta ad abbracciare il suo tennis.