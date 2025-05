Serie B, ultima giornata da brividi: serata thrilling

Ci si gioca tutto, e anche di più, nelle sfide dell’ultima giornata di Serie B. Nelle ultime dieci partite, tante squadre sono in attesa del loro destino. In chiave playoff manca solamente una squadra e il Cesena difende tre punti di vantaggio sul Bari. Alla Juve Stabia serve un punto per difendere il quinto posto.

In fondo alla classifica il Cosenza è già retrocesso, resta da definire il quadro delle altre due formazioni che accompagneranno i calabresi in Serie C. Gli incastri sono infiniti e trema la Sampdoria, che a Castellammare di Stabia deve fare risultato, altrimenti rischia anche la retrocessione diretta in C. Tensione, paura e adrenalina: la passione per il calcio può fare la differenza, in un senso o nell’altro.