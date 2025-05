Santiago Castro, centravanti del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in finale di Coppa Italia col Milan: “Mi sono fatto male in un momento importante della stagione, ma ho lavorato tanto per rientrare e stasera abbiamo fatto una grande partita. In pochi pensavano che potevamo arrivare fin qui ma in questa stagione abbiamo dimostrato di poter battere tanti record, adesso ci manca solo di andare in Champions”.