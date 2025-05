Bologna, Fenucci: “Manca il tassello finale. Italiano? Continueremo insieme”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia col Milan: “Quando siamo arrivati allo stadio è stata una emozione gigantesca, portare tanti bolognesi qui all’Olimpico dopo tanti anni è stato un successo, un bellissimo momento”.

Poi aggiunge: “Il nostro percorso è iniziato qualche stagione fa, con l’arrivo di Sinisa è continuato con Motta e ora Italiano, si è creato ancora una volta un grande gruppo e questa alchimia che ci ha fatto vivere una stagione importante, manca il tassello finale”.

Italiano resta?“Lui ha il contratto per un altro anno, abbiamo già iniziato a parlare con l’avvocato che lo rappresenta. Siamo fiduciosi, lo stimiamo molto come allenatore e come persona, lui sta bene qui e continueremo insieme”.