Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’ultimo atto della competizione che prenderà il via alle 21.00 e che vedrà rossoneri e rossoblu di fronte per conquistare l’ambita Coppa Italia con Milan o Bologna che sostituiranno la Juventus, ultima a vincere il trofeo.

Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Leão; Jovic. Allenatore: Sergio Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye, Castro. Allenatore: Italiano.