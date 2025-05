Coppa Italia, Milan-Bologna: sarà una finale ricca di gol?

Una gara che potrebbe valere una stagione. Questa sera si giocherà la finale di Coppa Italia 2024/2025 tra Milan e Bologna. 90 minuti di fuoco che potrebbero decidere non soltanto l’assegnazione di un trofeo che entrambe le squadre non vincono da tempo, ma anche un’eventuale partecipazione ad una competizione europea il prossimo anno.

Le due squadre si sono affrontate già nell’ultimo impegno di campionato, a San Siro, e ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Sérgio Conceição, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale e imporsi col risultato di 3-1. Ricordiamo che rossoneri e rossoblù stanno lottando per chiudere la stagione almeno tra le prime sei in classifica e l’affermazione in Coppa Italia significherebbe assicurarsi la partecipazione alla prossima Europa League.

Il Milan è arrivato fino alla finale dopo aver superato Sassuolo, Roma, Empoli ed Inter. Contro la Beneamata, in semifinale, il Diavolo ha prima pareggiato all’andata (1-1), per poi trionfare con un netto 3-0 al ritorno. La squadra di Italiano, invece, ha superato Monza, Atalanta ed Empoli. Contro i toscani, i felsinei hanno vinto prima col risultato di 3-0 all’andata e poi 1-0 al ritorno.

Come anticipato, entrambe le squadre non riescono a vincere la Coppa Italia da diverso tempo: l’ultima affermazione del Milan risale al 2003, mentre il Bologna ha vinto la sua ultima coppa nazionale nel 1974. Questa volta parte leggermente favorita la squadra di Conceição: su Planetwin365, la vittoria del Milan è bancata 2,55; su Unibet 2,50 e su Betclic 2,48.

È lecito immaginarsi una gara potenzialmente ricca di gol: segnaliamo la quota dell’Over 2,5, su Planetwin365 a 2,05; su WilliamHill 1,91 e su Betclic 2,06. Già la prima frazione di gioco potrebbe essere vivace: è interessante la giocata Over 1,5 al primo tempo, su Planetwin365 proposta a 3,05; su WilliamHill 3 e su Unibet 2,95.

Segnaliamo anche la quota della giocata “GG Special”, relativa alla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno già durante il primo tempo: parliamo di 4,85 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 4,60 e su Betclic 4,30. Tra i risultati esatti, segnaliamo la quota del 3-2 in favore del Milan: su Planetwin365 si parla di 36 volte la posta; su WilliamHill 29 e su Unibet 34.