Dramma Bagnaia, mai successo prima: MotoGp senza parole

La stagione 2025 della MotoGP sta prendendo una piega netta, con un nuovo equilibrio che si va definendo giro dopo giro. In testa alla classifica, con 171 punti, c’è Marc Marquez, leader indiscusso e già tre volte vincitore in stagione.

Dietro di lui, il fratello Alex, sorprendente secondo a quota 149, e poi Francesco Bagnaia, terzo con 120 punti, sempre più distante dalla vetta dopo un weekend da dimenticare in Francia. Il Gran Premio di Le Mans ha rappresentato un crocevia per molti piloti, ma in particolare per Bagnaia, chiamato a reagire dopo alcuni alti e bassi recenti. Invece, il weekend francese ha finito per segnare uno dei punti più bassi della sua carriera da quando è in MotoGP. Il campione della Ducati non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto e, tra errori e sfortuna, ha chiuso il fine settimana con un pesante “doppio zero”, ovvero senza raccogliere punti né nella Sprint né nella gara principale.

Un risultato che non solo allontana Bagnaia dalla vetta, ma che entra anche negli annali per i motivi sbagliati. Da quando nel 2023 sono state introdotte le gare Sprint, nessuno dei piloti che ha concluso la stagione tra i primi quattro aveva mai chiuso un weekend a secco di punti. Un dato che fotografa la rarità – e la gravità – dell’incidente sportivo vissuto dal pilota torinese. Con Morbidelli e Di Giannantonio subito dietro in classifica generale e Zarco in rimonta, il margine di errore per Bagnaia si assottiglia sempre di più.

GP di Francia, Bagnaia affranto: “Non mi sento sereno”

A fine gara, Francesco Bagnaia non ha usato giri di parole. Uno dei tre peggiori weekend della mia vita – ha dichiarato il numero 63 della Ducati, visibilmente provato dal doppio zero incassato a Le Mans. Il bilancio è durissimo, e per una volta il campione italiano non ha cercato giustificazioni. Le cause del tracollo sono multiple. In Sprint è arrivata una caduta già al primo giro. In gara, invece, Bagnaia ha scelto la stessa strategia del vincitore Johann Zarco, montando gomme rain fin dall’inizio. Sembrava una scelta corretta, ma l’incidente alla Dunlop Chicane, causato da un’entrata avventata di Enea Bastianini, ha mandato tutto all’aria. Bagnaia è finito a terra, ha dovuto rientrare ai box e, pur ripartendo, non è riuscito a rientrare in zona punti.

“Era tutto studiato, sapevo che avrebbe piovuto e ho deciso di non montare le slick. Se non fosse successo l’incidente, potevo tranquillamente finire tra i primi cinque”. Ma la sfortuna non è stata l’unico fattore. Il pilota ha ammesso che, al di là del contatto, c’è un problema di feeling con la moto che persiste da inizio anno: “Non mi sento sereno, è la prima volta che succede nella mia carriera. Quando frenavo l’anno scorso sentivo tutto, quest’anno invece non ricevo nessun segnale dalla moto”. Con Marc Marquez ormai lontano 51 punti in classifica, la strada per il titolo si fa in salita.