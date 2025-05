“Valentino Rossi ha rovinato tutto”: un volta è andata malissimo

Tutti conoscono Valentino Rossi. Il campione, mito di motociclismo eppure c’è stata una volta in cui proprio Valetnino ha rovinato tutto.

Certe leggende, a volte, inciampano. E quando succede, la curiosità è tanta. Perché no, non ci si aspetta che un campione del calibro di Valentino Rossi possa sbagliare qualcosa, nemmeno per scherzo.

E invece è successo. O meglio, qualcuno dice che sia successo. In una di quelle situazioni in cui si mescolano ricordi, battute e una buona dose di ironia, è saltato fuori un aneddoto che, seppur raccontato col sorriso, ha un sapore tutto suo. E no, non si parla di pista, sorpassi o cadute. Ma di televisione, varietà, co-conduzioni improbabili e gaffe memorabili.

Ecco cosa e quando avrebbe rovinato Valentino Rossi

Il contesto è quello del ritorno sulle scene del mitico format targato Gialappa’s Band. Un rientro molto atteso, che nel 2023 ha segnato un vero e proprio revival su TV8. Quando la notizia è uscita, qualcuno aveva storto il naso, come spesso accade quando si rimettono in moto macchine comiche del passato. “Sarà una minestra riscaldata”, dicevano. “Finirà in un flop”. Come no. I numeri hanno raccontato tutt’altro. L’ultima puntata della quinta stagione ha sfiorato un milione e mezzo di spettatori tra TV8 e Sky, con uno share del 5,9%. Altro che nostalgia, qui c’è stato entusiasmo vero.

E ora, con la sesta stagione pronta a partire, il Mago Forest – al secolo Michele Foresta – ha rilasciato alcune anticipazioni succose. Tra tutte, spicca quella legata alla nuova co-conduttrice, Francesca Pascale. Nome che non passa mai inosservato. Ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi figura pubblica impegnata e sposata con la cantante Paola Turci, la Pascale porterà senz’altro un tocco imprevedibile in studio. Una scelta forte, divisiva forse, ma che fa parlare. E parlare, in TV, è già metà del lavoro.

Tuttavia, è stato un altro nome, buttato lì con la solita vena ironica, a catturare davvero l’attenzione. “Ho avuto almeno 40 co-conduttrici donne. Solo un uomo ha rovinato tutto: Valentino Rossi.” Così ha detto Forest, con la faccia di chi sa benissimo il peso del nome che sta nominando. Una frase che ovviamente fa ridere, ma che dietro la comicità porta con sé un’immagine curiosa: quella del Dottore, il pilota più iconico della MotoGP, catapultato in uno studio televisivo, fuori dal suo habitat naturale, con l’energia giusta ma – forse – nel posto sbagliato.

Senza ombra di dubbio, il Mago Forest ci ha giocato su, come fa sempre. Però la battuta funziona anche perché dietro c’è un fondo di verità, o almeno la percezione che quella comparsata non sia stata proprio memorabile. E che persino una leggenda come Valentino, ogni tanto, possa non centrare il bersaglio. Anche questo, in fondo, lo rende ancora più umano. E per certi versi, ancora più simpatico.