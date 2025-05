Milan, Conceiçao: “Finiamo con dignità il campionato. Futuro? Ci vediamo domenica a Roma”

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo il ko in finale di Coppa Italia. “Il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo tempo potevamo fare di più, dopo il gol del Bologna si è giocato molto poco. Non voglio trovare alibi con l’arbitro. Ma non voglio dirlo, altrimenti dicono che trovo scuse. Dovevamo fare di più in una partita del genere. Ora cerchiamo di finire con dignità questo campionato e pensare alla Roma. Mi dispiace per i tifosi e per tutti quelli che erano entusiasti della squadra. Delusione per tutti, potevamo fare di più, sono partite che si decidono nei dettagli. Loro hanno fatto gol, noi no. Alla fine siamo tutti bravi. Prima della partita ho fatto quello che dovevo fare, sono stato giusto con me stesso, con la preparazione che abbiamo fatto. Ora è diverso, sappiamo cosa non ha funzionato ma questo fa parte del calcio”.

Delusione? “Avevamo preparato la costruzione in maniera diversa. Nei primi 25 minuti non siamo stati neanche male, poi potevamo fare di più in questo senso qua. È stata una partita molto combattiva, in ogni duello si doveva mettere tutto e pensare che poteva essere decisivo. Penso sia un po’ lo specchio di questa stagione. Devo fare i complimenti al Bologna perché ha fatto una buona gara in questo senso qua”.

L’anno prossimo sarà ancora al Milan? “Ci vediamo domenica a Roma”.