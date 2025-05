Milan, Gabbia: “C’è delusione, stagione negativa per noi! Sulla gomitata di Beukema…”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna. “Siamo delusi di come è andata la partita. È difficile trovare le parole giuste. C’è tanta delusione, rammarico, è una stagione che è stata negativa per noi. È stata una brutta serata che poteva essere bella se fossimo riusciti a fare meglio”.

Europa? “In questo momento di energia ce n’è poca, abbiamo messo quello che avevamo nel campo ma non è bastato. Abbiamo due partite per chiudere con dignità e orgoglio. Poi una volta finita la stagione tireremo le somme, ad oggi è innegabile. Non si può dire che è una stagione positiva”.

Gomitata di Beukema nel primo tempo: “Non voglio commentare, è superfluo. C’è poco da aggiungere. Penso sia abbastanza chiaro, ma non cambia nulla in questo momento. Dovevamo pensare meglio alle cose tecniche di campo. Non toglie il fatto che dovevamo fare meglio e che questa sera sia stata una delusione non tornare a Milano con una coppa”.