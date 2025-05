Lungo post della Curva Sud del Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia: “Prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio”.

Poi aggiunge: “Domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna!”: contestazione dura e silenziosa con la Curva rossonera che non ci sarà in trasferta in casa della Roma.