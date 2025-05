Ultim’ora Sinner, addio immediato: notizia terribile

L’Italia del tennis sorride agli Internazionali d’Italia 2025: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono entrambi approdati ai quarti di finale, regalando una doppia gioia agli appassionati.

Per l’altoatesino si tratta di un risultato importante, soprattutto considerando i tre mesi di stop forzato che ne hanno rallentato la corsa da numero uno al mondo. Dopo i successi su Navone, De Jong e Cerundolo, la marcia romana di Sinner prosegue, anche se con qualche scricchiolio che non passa inosservato. Nel match contro Jesper De Jong, l’azzurro ha alternato momenti di dominio a passaggi a vuoto inaspettati. Dopo un ottimo avvio, con un solido vantaggio di 4-1 nel primo set, Sinner si è improvvisamente disunito, cedendo due volte il servizio e permettendo al rivale olandese di riequilibrare il punteggio sul 4-4.

Un black-out breve ma evidente, che ha fatto scattare un campanello d’allarme nello staff tecnico, costretto ad assistere all’ennesimo calo di concentrazione in una partita che sembrava già indirizzata. La seconda frazione, complice un problema fisico dell’avversario, è stata meno complicata e Sinner ha chiuso con autorità sul 6-3. Ma le sbavature iniziali hanno lasciato il segno, tanto che lo stesso team ha deciso di trattenerlo sul campo anche dopo la fine del match per una sessione extra di allenamento.

Cahill rimprovera Sinner: “Se succede di nuovo me ne vado”

A dare forma all’insoddisfazione per il calo di concentrazione è stato Darren Cahill, che al termine del match ha scherzato con Jannik Sinner, ma neanche troppo. Se perdi di nuovo la concentrazione quando stai vincendo 4-1, me ne vado subito in pensione – ha detto il coach australiano, seduto accanto al suo pupillo, ancora intento a recuperare energie in panchina. Il tono era quello del sorriso, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. Anche perché Cahill, che aveva già annunciato a gennaio la volontà di lasciare il circuito a fine anno per dedicarsi alla famiglia, è davvero prossimo all’addio.

Sinner, dal canto suo, ha già espresso l’intenzione di provare a convincerlo a restare, ma intanto si guarda attorno alla ricerca di un secondo allenatore che possa affiancare Simone Vagnozzi nella prossima stagione. Dopo il siparietto, lo staff è rimasto in campo per una seduta aggiuntiva, segno che il team vuole correggere subito gli errori. Sinner, da parte sua, ha riconosciuto il calo: “Sono partito bene, poi ho perso la concentrazione. Dopo tre mesi di stop ci può stare. Con Cerundolo voglio risposte vere”. Il messaggio è stato chiaro e quelle risposte poi sono arrivate sul campo con un 7-6/6-3 ai danni dell’argentino.