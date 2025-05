Alcaraz lancia la bomba: coinvolto anche Sinner

Il tennis mondiale si prepara a vivere uno dei duelli più attesi degli ultimi anni: quello tra due pilastri della nuova generazione come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

I due fenomeni del circuito ATP hanno dominato la scena nella prima parte della stagione e ora sembrano destinati a incontrarsi ancora, con il Roland Garros come possibile teatro di una sfida epica. Dopo l’eliminazione di Alexander Zverev, sarà proprio lo spagnolo ad arrivare a Parigi da testa di serie numero 2, alle spalle dell’altoatesino. Agli Internazionali d’Italia 2025, Alcaraz ha raggiunto la semifinale superando Jack Draper con un netto 6-4, 6-4. Un successo che gli permette di scavalcare lo stesso Zverev nel ranking mondiale e garantirsi una collocazione ideale nel tabellone dello Slam parigino.

Nel match contro il britannico, Alcaraz ha mostrato una versione brillante di sé stesso, sia dal punto di vista tecnico che mentale, spiegando in seguito di aver affrontato l’incontro con un atteggiamento sereno, privo di pressioni, cercando solo di giocare “con il sorriso”. Il pubblico romano ha nuovamente accolto con entusiasmo la presenza dello spagnolo, che si è detto grato per il calore ricevuto in ogni momento. In semifinale, Alcaraz affronterà Lorenzo Musetti, autore di un percorso altrettanto entusiasmante, culminato nella splendida vittoria contro Zverev. Un match che si preannuncia spettacolare, ma che inevitabilmente non distoglie l’attenzione generale da quello che potrebbe accadere a fine mese in Francia.

Roland Garros, Alcaraz: “Contento di non incontrare Sinner”

Dopo la vittoria contro Draper, Carlos Alcaraz ha lasciato trasparire tutta la sua consapevolezza riguardo al prossimo grande appuntamento: “Sono contento di essere la seconda testa di serie al Roland Garros, sapere che non vedrò Jannik prima della finale, se ci arriverò, penso sia molto positivo. È una cosa a cui non avevo pensato, onestamente”. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Probabilmente è stata una delle partite più complete che ho giocato quest’anno. Ho solo cercato di essere felice in campo, di fare i colpi che mi piacciono. È così che voglio giocare a tennis”.

Il rapporto tra i due giovani campioni si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. Dopo i precedenti match già entrati nella storia recente del tennis, Sinner e Alcaraz sembrano destinati a contendersi i trofei più importanti della stagione. E il fatto che possano affrontarsi solo in una eventuale finale a Parigi non fa altro che aumentare l’attesa e le aspettative. Prima però, lo spagnolo dovrà superare un avversario complicato come Lorenzo Musetti, che al Foro Italico ha già fatto fuori due top player come Medvedev e Zverev. Solo il campo, come sempre, potrà scrivere il prossimo capitolo di questa appassionante stagione.