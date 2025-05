Hamilton-Leclerc, Ferrari distrutta: nuova bufera

A commentare quanto accaduto è stato Juan Pablo Montoya, che in un’intervista a Spin Genie ha criticato duramente la gestione del muretto Ferrari durante il GP di Miami:”Hamilton voleva semplicemente che la squadra lo ascoltasse, che facesse la cosa più logica.” L’ex pilota colombiano ha sottolineato come il ritardo nel permettere il sorpasso su Leclerc abbia compromesso le possibilità del britannico. “Non si può mettere Hamilton su gomme più morbide e tenerlo dietro a Leclerc, è una dinamica che ha distrutto le gomme di Lewis. Quando l’hanno fatto passare non c’era più nulla da spremere.”

Per Montoya, il punto centrale non è stabilire una gerarchia, ma agire rapidamente in base alla strategia più redditizia: “Leclerc e Hamilton avrebbero dovuto scambiarsi la posizione subito. Non si tratta di stabilire se e a quale pilota dare la priorità, ma di prendere la decisione giusta per massimizzare i punti.” L’analisi poi si allargata al modo di pensare del team: “La Ferrari è troppo preoccupata di prendere la decisione ‘giusta/equa’, tanto da ostacolare le prestazioni della squadra.” Un approccio che per Montoya richiama gli errori commessi dalla McLaren lo scorso anno, quando la mancanza di cinismo nelle decisioni avrebbe potuto portare addirittura un titolo. Per la Ferrari, il rischio è il medesimo: restare prigioniera della cautela, rinunciando alle vittorie prima ancora di scendere in pista.