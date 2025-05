Schumacher, commozione ad Imola: tifosi senza parole

Nel cuore della Romagna, il circuito di Imola ha un nome che riecheggia più forte degli altri e che ha scritto la storia del circuito: Michael Schumacher.

Il tracciato dedicato a Enzo e Dino Ferrari è stato per anni il giardino privato del sette volte campione del mondo, che vi ha scolpito alcune delle sue pagine più memorabili in Formula 1. Il legame tra Schumacher e Imola affonda le radici nei primi anni ’90, ma è nei primi 2000 che si è trasformato in una vera e propria dittatura sportiva. Ben sette sono le vittorie conquistate dal fuoriclasse tedesco su questo tracciato (1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006), un record assoluto che ancora resiste. Nessuno, a distanza di quasi due decenni, è riuscito a toccare queste vette.

Oltre alle vittorie, Schumacher è stato anche simbolo di costanza e dominio: è l’unico ad aver vinto tre edizioni consecutive del GP su questa pista, dal 2002 al 2004. Prestazioni che, con la Ferrari, hanno segnato un’epoca e infiammato la passione dei tifosi italiani. Non a caso, Imola è considerata una delle cattedrali della sua leggenda, al pari di Spa o Monza. La superiorità del pilota tedesco su questo circuito non si rifletteva solo nei numeri, ma anche nell’impatto emotivo. Ogni successo a Imola era una dichiarazione di potenza, una conferma che Schumacher e la Rossa di Maranello formavano una delle coppie più indimenticabili della storia della Formula 1.

GP dell’Emilia Romagna, Verstappen insegue Schumacher

C’è chi i record li ha scritti, e chi adesso prova a inseguirli. Max Verstappen, con i suoi tre successi consecutivi a Imola (2021, 2022 e 2024), è pronto a riscrivere le gerarchie su uno dei tracciati più iconici del calendario. E l’edizione 2025 del GP dell’Emilia-Romagna potrebbe essere lo spartiacque definitivo. L’obiettivo è chiaro: diventare il secondo pilota della storia a vincere quattro gare consecutive su questa pista e superare così il filotto di tre successi firmato proprio da Michael Schumacher tra il 2002 e il 2004. In caso di vittoria, Verstappen porterebbe a quattro i successi personali a Imola, avvicinandosi ulteriormente al record assoluto di sette affermazioni del leggendario ex Ferrari.

Non si tratta solo di numeri, ma di una sfida generazionale. Se Schumacher ha dominato con la solidità della macchina perfetta, Verstappen sta costruendo la propria egemonia con una Red Bull che, negli ultimi anni, ha saputo coniugare velocità e affidabilità. Tre vittorie, due pole position e sempre sul podio: l’olandese ha fatto di Imola una delle sue roccaforti. Per lui, questo GP rappresenta molto più che una tappa stagionale ed è l’occasione per affermarsi anche nella memoria storica del circuito, affiancandosi ai giganti del passato. Un successo qui segnerebbe un altro passo verso la leggenda, oltre che un segnale forte per Norris e Piastri.