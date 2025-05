Serie A: Inter-Lazio decisiva per lo Scudetto? Roma-Milan per l’Europa

Tutto pronto per gli ultimi 180 minuti di Serie A. Questo fine settimana si giocherà la 37esima giornata di campionato: scopriamo insieme quali sono i match più interessanti.

Ultime chances per l’Inter di Inzaghi di poter agganciare o superare il Napoli di Conte. In questo momento, i nerazzurri sono secondi con 77 punti, uno in meno dei partenopei capolista. Domenica sera, la Beneamata dovrà affrontare a San Siro la Lazio di Baroni, squadra che è in piena lotta per il quarto posto. Parte leggermente favorita la squadra nerazzurra: su Planetwin365, la vittoria dell’Inter è proposta a 1,60; su Betclic 1,62 e su Unibet 1,58. Da segnalare anche la quota dell’Over 2,5 finale: parliamo di 1,68 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill la stessa giocata è a 1,66. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-1 in favore dell’Inter: su Planetwin365 la giocata è bancata 8,58; mentre su Unibet la quota è di 7 e su WilliamHill 7,50.

All’Olimpico si giocherà una sfida che può valere l’Europa. Stiamo parlando di Roma-Milan, gara che vede affrontarsi due compagini che puntano all’accesso tra le prime sei. In realtà, la squadra di Ranieri, reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, non ha mollato il sogno quarto posto, distante una sola lunghezza. Per i capitolini c’è da battere la concorrenza di Juventus, Lazio e anche del Bologna. Momentaccio per il Milan, che ha perso la finale di Coppa Italia proprio contro i felsinei e che ora rischia seriamente di rimanere fuori dalle prime sei classificate (i rossoneri sono ottavi con 60 punti).

L’ultimo incontro tra le due compagini risale al febbraio scorso, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia vinto per 3-1 dal Milan. Un’altra affermazione del Diavolo, questa volta, pagherebbe su Planetwin365 2,95 volte la posta; su Betclic 2,90 e su Unibet 2,85. Interessante anche la quota della giocata “Goal”, su Planetwin365 a 1,55; mentre su Betclic e WilliamHill si parla di 1,56 volte la posta.

Anche la Juventus di Tudor, che come abbiamo detto è quarta in classifica, ha necessità di punti per tenere lontane le dirette inseguitrici. La Vecchia Signora ospiterà l’Udinese a Torino: su Planetwin365, è interessante la giocata “Parziale-finale 1/1” a 1,98; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,90. Da segnalare anche la giocata “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 proposta a 2,08; su Betclic e su WilliamHill 2,04.