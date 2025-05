Berrettini, messaggio da pelle d’oca: fan commossi

Matteo Berrettini costretto al ritiro per l’ennesimo infortunio agli Internazionali d’Italia, ma il messaggio che arriva è da brividi.

Matteo Berrettini è uno di quegli atleti che, nel tennis italiano, hanno saputo accendere la speranza e alzare l’asticella. Ha raggiunto traguardi che mancavano da decenni, è arrivato a una finale di Wimbledon, ha fatto sognare milioni di tifosi e si è guadagnato il rispetto del circuito internazionale.

Però, inutile negarlo, la sua carriera è stata anche una corsa a ostacoli. E non solo metaforici. Gli infortuni hanno accompagnato ogni suo slancio, ogni tentativo di ripartenza, come un’ombra che non lo lascia mai davvero in pace. E ora, ancora una volta, proprio sul campo di casa, agli Internazionali di Roma, il destino sembra essersi accanito di nuovo.

Il messaaggio per Matteo Berrettini

L’ennesimo stop è arrivato in un momento in cui la voglia di esserci era tanta. Berrettini era tornato, ancora una volta, con l’obiettivo di ritrovare il suo tennis, il suo pubblico, il ritmo delle grandi occasioni. Ma le cose non sono andate come sperato. Gli addominali, quel punto fragile che più volte lo ha messo in difficoltà, si sono rifatti sentire. Il dolore è tornato e stavolta non gli ha lasciato scampo. Matteo ha dovuto ritirarsi e ha lasciato il campo centrale in lacrime, sotto gli occhi del pubblico che lo ha applaudito comunque, con affetto e rispetto. Perché chi ama lo sport vero sa riconoscere la sofferenza autentica, quella che va oltre il punteggio.

E se c’è una cosa che questa edizione degli Internazionali sta mostrando con chiarezza, è il senso di squadra che si respira tra i tennisti italiani. Un gruppo compatto, solidale, che va oltre la singola prestazione. Subito dopo la sua vittoria contro Cerundolo, infatti, anche Jannik Sinner ha trovato il tempo per rivolgere un pensiero a Matteo, con parole semplici ma sincere. Un gesto che non è passato inosservato. Ma è stata Jasmine Paolini, dopo la sua storica qualificazione in finale, a dare voce a un’emozione condivisa. “È bellissimo far parte di tutto il movimento italiano adesso,” ha detto con gli occhi lucidi, “abbiamo Musetti in semifinale, Jannik che deve ancora giocare i quarti, e un in bocca al lupo per Matteo, che speriamo recuperi presto. Siamo un bellissimo movimento e sono fiera di farne parte.”

Parole che arrivano dritte al cuore, perché raccontano un gruppo che sta crescendo insieme, che si sostiene anche nei momenti bui. Senza ombra di dubbio, Berrettini resta una figura centrale per questo tennis azzurro che sta vivendo una fase d’oro. E se è vero che il corpo, per ora, gli sta chiedendo un nuovo stop, è altrettanto vero che la sua forza d’animo non ha mai vacillato del tutto. Il campo, prima o poi, lo rivedrà ancora protagonista. Nel frattempo, l’abbraccio del gruppo e quello del pubblico sono lì, a ricordargli che non è solo.