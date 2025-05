Huijsen rimpianto per la Juve? Il Real Madrid di Xabi Alonso parte in grande con due colpi

Dopo aver lasciato la Juventus per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Dean Huijsen dopo un solo anno al Bournemouth si trasferirà al Real Madrid che pagherà la clausola rescissoria da 60 milioni di euro alle Cherries dopo una sola stagione con il club bianconero che detiene il 10% della futura rivendita: un errore grossolano da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che aveva già in casa il centrale per almeno i prossimi 15 anni.

Real Madrid, dopo Alexander-Arnold ecco Huijsen dal Bournemouth

Dopo l’addio a Carlo Ancelotti, il Real Madrid è ripartito da Xabi Alonso con il tecnico spagnolo che ha salutato il Bayer Leverkusen dopo aver conquistato la scorsa stagione la Bundesliga e con il club del presidente Florentino Perez che nelle scorse settimane ha chiuso per l’arrivo a parametro zero dal Liverpool di Trent Alexander-Arnold. Subito un doppio colpo per le Merengues che lavorano in vista della prossima stagione dopo una stagione piuttosto deludente.

Real Madrid: Xabi Alonso a caccia del Mondiale per Club

I Blancos continuano la loro ricerca in vista del Mondiale per Club per rinforzare la rosa anche in vista del futuro con un reparto difensivo da rifondare e con Dean Huijsen che sarà il punto fermo delle Merengues e della Nazionale Spagnola per il prossimo decennio. Una competizione in cui il Real Madrid vorrà sicuramente essere protagonista cercando di mettere un attimo da parte le delusioni di Liga e Champions League con il Barcellona che ha dominato in Spagna e con l’Arsenal che ha messo in evidenza le difficoltà di una rosa che ha subito diversi infortuni in stagione.