Ultima sfida di campionato in casa per la Roma di Claudio Ranieri che riceverà il Milan con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione di Champions League e riscattare il passo falso contro l’Atalanta. Tramite una nota il club giallorosso ha diramato l’elenco dei convocati contro i rossoneri e non ci sarà Artem Dovbyk alle prese con alcuni problemi muscolari: l’ucraino salterà l’ultimo match dell’Olimpico.