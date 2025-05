Valentino Rossi, è pazzesco: di nuovo in MotoGP

Valentino Rossi torna in pista al Mugello: il Dottore sorprende i fan tra sorpresa ed incredulità ed è già da MotoGP.

C’è un brivido che percorre la schiena degli appassionati di motori ogni volta che si pronuncia il suo nome. Valentino Rossi, il Dottore, la leggenda. Dopo l’addio alle gare nel Motomondiale, qualcuno pensava che avremmo dovuto abituarci a vederlo solo con casco e tuta da automobilismo, impegnato con la GT World Challenge.

E invece no. C’è qualcosa che continua a riportarlo là dove tutto è cominciato: sulle due ruote, tra i cordoli delle piste, col rombo delle moto che risuona nel petto. E stavolta, la notizia che circola da ore ha già scatenato una valanga di ipotesi e domande. Ma davvero Valentino Rossi è tornato in MotoGP?

Valentino Rossi manda i fan in delirio

La verità, come spesso accade con lui, è tutta da scoprire. Perché quando c’è di mezzo il Dottore, nulla è mai banale. Nessun annuncio ufficiale, nessun clamore mediatico. Solo una foto che comincia a girare sui social, un casco familiare intravisto ai box, e poi il tam tam dei fan che inizia a rimbalzare da una parte all’altra della rete. E sì, dopo qualche ora, arriva la conferma: Valentino Rossi è di nuovo in sella. Ma non per un ritorno alla MotoGP nel senso classico del termine. È semplicemente – si fa per dire – tornato a girare in pista, nella sessione di allenamento organizzata come ogni anno dal suo team, il VR46, sul tracciato del Mugello.

Il circuito toscano di Scarperia, che ha visto alcune delle imprese più belle della carriera di Rossi, è tornato a vibrare sotto le ruote delle moto della Driver Academy. Tutti i piloti legati al progetto VR46 si sono ritrovati per una giornata di test privati, un appuntamento ormai fisso che permette ai giovani talenti di allenarsi, confrontarsi e, soprattutto, crescere sotto lo sguardo di chi ha scritto la storia di questo sport. E Valentino, come sempre, c’è. Non da spettatore, non da semplice team manager. C’è in tuta e casco, con il numero 46 ben visibile, pronto a dare ancora una volta gas e a mostrare che, anche se ufficialmente ritirato, il richiamo della pista è qualcosa a cui non può – e forse non vuole – rinunciare.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, quest’anno l’autodromo ha deciso di aprire l’accesso al pubblico nell’area prato. Un regalo inatteso per i fan che, senza bisogno di annunci roboanti, si sono ritrovati ad assistere a uno spettacolo unico. Vedere Valentino Rossi piegare ancora tra le curve del Mugello, tra il rumore delle gomme e l’odore di benzina, è stato per molti un momento emozionante, un tuffo nel passato che si intreccia con il presente.

Senza ombra di dubbio, quella di Valentino non è una semplice comparsata. È un messaggio, forse non detto esplicitamente, ma chiaro per chi lo conosce: le corse sono ancora parte di lui. Non c’è un ritorno ufficiale in MotoGP all’orizzonte, però il cuore di Valentino batte ancora al ritmo della pista. E il Mugello, per qualche ora, è tornato a essere il suo regno.