Zanardi, annuncio ufficiale: è un grande gesto

Nel mondo dello sport esistono nomi che trascendono la disciplina di appartenenza, diventando simboli universali: Alex Zanardi è uno di questi.

Ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, la sua storia è nota a tutti: dall’incidente che gli cambiò per sempre la vita nel 2001, alla rinascita come atleta, prima con la handbike, poi come esempio vivente di resilienza, passione e determinazione. Ma forse l’aspetto più potente del suo percorso è ciò che ha scelto di fare con la propria esperienza: metterla al servizio degli altri. Zanardi ha saputo trasformare la sua tragedia in motore per il cambiamento, fondando Obiettivo3, un progetto nato per sostenere persone con disabilità che desiderano avvicinarsi allo sport, anche ad alti livelli.

Non solo un’associazione, ma una vera comunità di atleti, tecnici, volontari e appassionati, che condividono la convinzione che lo sport possa restituire senso, motivazione, futuro. Il suo nome è oggi sinonimo di speranza concreta, una forza trainante che continua a muovere iniziative e ispirare eventi. E tra le tante manifestazioni che hanno deciso di sposare i valori promossi da Zanardi, c’è anche la HERO Südtirol Dolomites, la maratona di mountain bike più dura al mondo.

La gara più dure nel segno di Zanardi: “Trasmettiamo i suoi valori”

prossimo 14 giugno 2025, durante la HERO Südtirol Dolomites, nove atleti di Obiettivo3 parteciperanno fuori classifica al percorso breve della gara: 60 chilometri con 3.200 metri di dislivello. Tra loro anche un ragazzo ipovedente con la sua guida e tre partecipanti in staffetta. Una sfida che incarna perfettamente lo spirito del progetto di Alex Zanardi, fatto di coraggio, inclusione e voglia di superare ogni limite. Lo faranno con spirito di squadra, cuore e coraggio… trasmettendo i valori del progetto di Alex – ha dichiarato Barbara Manni, coordinatrice di Obiettivo3, sottolineando come lo sport possa diventare uno strumento di rinascita anche per chi affronta ogni giorno difficoltà enormi.

Il legame con Zanardi è stato fortemente voluto anche dagli organizzatori della HERO, che da anni portano avanti un programma di sostenibilità sociale e ambientale. Quando abbiamo appreso della storia e della missione degli atleti di Obiettivo3, ci siamo sentiti profondamente ispirati – ha spiegato Gerhard Vanzi, CEO della HERO – il loro percorso incarna i valori in cui crediamo profondamente. E per completare il programma, alla HERO Charity Night del 12 giugno, l’escapologo Andrew Basso si esibirà in uno spettacolo mozzafiato: liberarsi da manette in una vasca d’acqua, a testa in giù, entro tre minuti. Una prova estrema, come quelle che affrontano ogni giorno gli atleti di Obiettivo3. Come ha sempre fatto Alex Zanardi.