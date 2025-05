Clamoroso in B: Brescia penalizzato e retrocesso. Frosinone salvo, Sampdoria ai playout

A dir poco del clamoroso quanto sta accadendo in questi minuti. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport è in arrivo una penalizzazione per il Brescia (di 4 punti) che farà riscrivere la classifica finale e i verdetti sul fondo della graduatoria. In questo modo il club di Cellino iventa terzultimo e retrocede in Serie C con Cittadella e Cosenza, il Frosinone si salva direttamente, la Salernitana e la Sampdoria guadagnano una posizione e faranno lo spareggio playout con ritorno all’Arechi.

Secondo Gazzetta.it, la penalizzazione del Brescia riguarda irregolarità commessa dal Brescia alla scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi.