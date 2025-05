Juve, l’ombra di Conte su Tudor. E quella di Scanavino su Giuntoli

Per Igor Tudor quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita da allenatore della Juventus allo Stadium. I bianconeri chiuderanno il campionato a Venezia, poi andranno in America per il Mondiale per Club, nel frattempo dovrà essere garantita la prossima Champions: risultato che consentirebbe al tecnico croato di guadagnare automaticamente un anno in più di contratto, mentre il club a quel punto potrebbe far venir meno l’accordo pagando una penale entro il 30 luglio .

L’ultimo bilancio di Tudor è parso quello di un allenatore consapevole di essere al passo d’addio: ha tenuto a difendere il proprio operato spiegando di aver fatto il meglio possibile per le circostanze vissute, ha detto di aver preso la squadra da un “buco profondo” e di averla riportata a un’identità più battagliera. Una Juve più Juve insomma, pronta consegna a un altro juventino come lui nel caso il club non volesse confermarlo sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

L’allenatore ha tenuto a rispondere, con garbo e orgoglio, anche sull’ombra di Conte: ha detto di non sentirsi inferiore a nessuno e ha ricordato le vittorie e i pareggi nei tre scontri diretti con le tante indisponibilità che hanno ridotto il valore potenziale della rosa. Poi – rimanendo in scia a quanto sostiene in questo momento il management del club – ha ribadito di credere molto nell’organico a disposizione, di ritenerlo già forte e bisognoso al massimo di 2-3 rinforzi per competere ad altissimo livello. Alias: volesse il club, lui c’è resterebbe volentieri.

Se Tudor ha tenuto a precisare di non sentirsi inferiore a nessuno, di non patire neanche l’ombra di Conte che c’è e resta su questo suo finale di stagione, ci ha pensato Scanavino ad allungare la propria ombra su Giuntoli, così da metterlo al riparo dalle continue voci sul suo conto. L’uomo azienda, voluto lì da Elkann, ha confermato il responsabile del mercato per il futuro, a differenza di quanto ha fatto con l’allenatore, per il quale ha rinviato ogni discorso a dopo il Mondiale per Club. L’indicazione è parsa chiara: Giuntoli resta, con Tudor nessun impegno.