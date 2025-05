Lotta salvezza, solo il Cagliari ne esce: finale da incubo

Il Cagliari batte 3-0 il Venezia e centra così l’aritmetica salvezza ad una giornata dalla fine. Pareggia il Verona contro il Como e rimanda il verdetto all’ultima giornata. Pari 0-0 anche per il Parma contro il Napoli. Vincono Lecce ed Empoli.

Cagliari-Venezia 3-0

Mina la sblocca al 13′. Augello non calcia nonostante la lunga rincorsa, ma trova con un cross perfetto Mina, che sfugge a Busio e di testa insacca in rete. Cagliari che raddoppia con Piccoli. Rete inizialmente annullata ma il pallone non era uscito. Rete convalidata dopo intervento VAR. Al 76′ tris di Deiola. Makoumbou serve di tacco il centrocampista, che si accentra e con un tiro a giro fantastico batte Radu per la terza volta! Buio pesto per il Venezia.

Verona-Como 1-1

Como che la sblocca al 29′. Azione spettacolare da parte del Como, avviata da un colpo di tacco di Nico Paz a ridosso della propria area di rigore. Bella la sponda di Douvikas e tiro angolatissimo di Douvikas. 0-1 e fischi assordanti da parte del Bentegodi. Pari Verona con Lazovic. Stavolta ha pasticciato la retroguardia di Fabregas, con Goldaniga e Kempf che si scontrano involontariamente. Prima Sarr prende la traversa, poi Lazovic scaraventa il pallone all’incrocio dei pali festeggiando al meglio la presenza numero 200.

Parma-Napoli 0-0

Napoli pericoloso in più occasioni. Palo per Anguissa e Politano. Traversa su punizione per McTominay. Parma che sfiora il gol con Sohm. Nel finale rigore prima concesso e poi revocato agli azzurri per fallo a centrocampo. Parma ancora a rischio retrocessione.

Lecce-Torino 1-0

E’ Ramadani a regalare i 3 punti al Lecce. Krstovic riceve palla e, nonostante la pressione di Dembele, la protegge e serve Ramadani. Quest’ultimo segna l’1-0 con un tiro destro spettacolare che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Monza-Empoli 1-3

Monza avanti con Birindelli. Micidiale ripartenza del Monza su un pallone perso a centrocampo da Henderson. Birindelli viene imbeccato da Caprari e brucia sul tempo la difesa empolese, andando a depositare in rete con un destro rasoterra sul primo palo. Pari Colombo al 49′. Pregevole giocata di Fazzini che dalla destra si insinua in area palla al piede ed appoggia al centro per Colombo. Controllo e girata in porta che non lascia scampo a Pizzignacco. 3 minuti e Viti fa 1-2. Fenomenale rimonta dell’Empoli in appena 3 minuti! Decisiva l’incornata di Viti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Autogol Pizzignacco al 59′. Clamorosa autorete di Pizzignacco che prova ad intercettare un rasoterra di Gyasi, lanciato verso la porta in contropiede, ma non riesce a deviare il pallone carambola sul palo e finisce in fondo al sacco. Finisce 1-3.