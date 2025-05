Marquez, la Ducati lo abbandona: annuncio terribile

Il Gran Premio di Le Mans ha segnato un nuovo capitolo nella stagione 2025 della MotoGP, già tra le più avvincenti e incerte degli ultimi anni.

In un campionato che ha già offerto numerosi colpi di scena, il round francese ha rimarcato alcune tendenze emergenti: la crisi di Francesco Bagnaia, il consolidamento ai vertici dei fratelli Marquez, e l’inarrestabile ascesa dei team satellite che riescono sempre più spesso a rubare la scena alle moto factory. Le gare disputate sul tracciato del Bugatti Circuit sono state un banco di prova determinante per molti, con Marc Marquez che, dopo una brillante partenza di stagione, ha lasciato punti importanti per strada a causa di una caduta, compromettendo la propria leadership e cedendola – ironia della sorte – a suo fratello minore.

Il weekend francese è stato drammatico per Pecco Bagnaia, finito due volte fuori dai giochi: prima nella Sprint Race e poi nella gara lunga, dove è stato travolto da un’aggressiva manovra di Enea Bastianini. Ma mentre si tirano le somme, e la classifica comincia a prendere forma, una notizia arriva a raffreddare l’entusiasmo di uno dei protagonisti più sorprendenti di questo inizio di stagione. È una dichiarazione che pesa, e arriva direttamente da Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse.

MotoGP, Dall’Igna gela Alex Marquez

Dopo un avvio di stagione strepitoso – con una vittoria e tre podi nelle prime sei gare – Alex Marquez è emerso come uno dei nomi più caldi del paddock. Il pilota del team Gresini Racing ha trovato un feeling perfetto con la Ducati Desmosedici GP24, scalando la classifica generale e superando anche il fratello Marc per alcuni tratti della stagione. Tuttavia, mentre si affermano le sue ambizioni iridate, Dall’Igna frena bruscamente gli entusiasmi: “È difficile pensare di poter sviluppare anche la moto di Alex”. Il motivo è semplice: il divario tecnico tra le moto ufficiali e quelle satellite è ormai minimo e Ducati sta concentrando tutte le risorse sull’evoluzione della GP25, affidata a Marc Marquez e Bagnaia.

Ci sono stati anni in cui il gap tra le moto era molto più ampio – ha spiegato Dall’Igna – ma oggi i prototipi sono estremamente simili. Solo dopo aver raggiunto un buon livello con la moto ufficiale potremo pensare a portare novità anche su quella di Alex. Una dichiarazione che mette in chiaro la gerarchia tecnica interna a Borgo Panigale. Per Alex Marquez, dunque, la rincorsa al titolo continua, ma con una consapevolezza in più: dovrà giocarsela con l’arma che ha tra le mani, senza contare troppo su aggiornamenti tecnici a stagione in corso. Una sfida in salita, ma anche un’opportunità per dimostrare di poter fare la differenza a prescindere dai mezzi. E magari, guadagnarsi un posto nel team ufficiale nel prossimo futuro.