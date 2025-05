Napoli, finale da scrivere con il massimo entusiasmo

Se è vero che contro il Genoa è arrivata una lieve frenata, adesso il Napoli deve pensare alla partita di questa sera, senza la necessità di guardare indietro a quanto successo sette giorni fa. Il campionato continua a essere imprevedibile, ma ogni dinamica potrà essere chiarita solamente alla prova dei fatti. Il finale ancora tutto da scrivere, ma la squadra di Conte ha dalla sua il proprio destino.

L’Inter ora ha una sola lunghezza di ritardo nei confronti della truppa partenopea, che però può badare solamente a se stessa.

Per il Napoli sarà rilevante adesso l’aspetto mentale. Mancano due giornate alla fine e al Tardini ci si aspetta una reazione da parte degli azzurri. Il jolly il Napoli se l’è giocato probabilmente nella partita che non era da sbagliare. L’Inter continua a correre e adesso ci crede ancora di più.

Entusiasmo e dinamismo: le due carte da mettere sul tavolo. Napoli ci crede, e non potrebbe essere altrimenti.

Le parole dell’AD del Parma Cherubini

Cherubini, AD del Parma, ha parlato così a Sky: “Siamo concentrati sul nostro obiettivo, ovviamente conosciamo anche quello dei nostri avversari. Ma è qualche mese che facciamo questa corsa per raggiungere l’obiettivo, siamo molto focalizzati. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, questo dicono classifica e punti, mi auguro sia una bella partita e soprattutto che la comunità di Parma capisca l’importanza e lo sforzo che questa società ha fatto per arrivare in questa categoria, che ci auguriamo tutti insieme si riesca a mantenere”.