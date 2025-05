Sinner, ultim’ora tremenda: annunciato il forfait

Alla luce del cammino intenso e dispendioso agli Internazionali d’Italia, era quasi inevitabile che Jannik Sinner e Lorenzo Musetti rinunciassero al successivo impegno previsto nel calendario ATP: il torneo 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio. Entrambi inizialmente iscritti, hanno deciso di cancellare la loro partecipazione per preservare energie in vista del Roland Garros, secondo Slam stagionale, al via domenica 25 maggio. La scelta è stata ponderata. Il torneo tedesco si conclude il giorno prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale di Parigi, e una trasferta tra Roma e Amburgo avrebbe comportato un sovraccarico fisico poco gestibile.

Sinner però, costretto a saltare Indian Wells, Miami e Madrid a causa della sospensione è obbligato dal regolamento a partecipare ad almeno cinque ATP 500 per evitare penalizzazioni. Con Amburgo fuori dal programma, le occasioni per adempiere a questo obbligo si restringono: restano solo cinque settimane in cui il calendario prevede un torneo della stessa categoria. Per Sinner, quindi, il forfait si traduce in un ulteriore zero che peserà sul bilancio stagionale, ma la priorità è arrivare in perfette condizioni fisiche a Roland Garros, dove sarà tra i favoriti e soprattutto arriverà come numero uno dopo un intero anno solare.