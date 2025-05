Tennis Masters 1000 Roma, trionfa Alcaraz: battuto 7-6 6-1 Sinner in finale

Agli Internazionali d’Italia trionfa Carlos Alcaraz, lo spagnolo si impone 7-6 6-1 contro Jannik Sinner. Primo set equilibrato che si decide solo al tie break con il successo dello spagnolo che nel secondo set prende il controllo della gara e concede solo un game all’azzurro che crolla. Termina così 7-6, 6-1. Per Alcaraz è il primo successo in carriera agli Internazionali d’Italia. Decimo titolo sulla terra battuta su 15 finali giocate. Settimo titolo 1000 in carriera per lui.

Carlos Alcaraz, ha parlato così dopo il successo: “Sono felicissimo, prima vittoria a Roma, spero non sarà l’ultimo. Sono davvero contento di vedere Jannik a questo livello. Non èstato facile per lui arrivare qui dopo il lungo stop. Voglio fargli i complimenti per la finale e il percorso. Sono felice di rivederlo. Sono orgoglioso di me per questa vittoria. Non ho avuto alti e bassi ho mantenuto alto il livello per tutta la partita. Sono orgoglioso. Ora voglio godermi questo momento e festeggiare, poi penserò solo a Parigi“.