Fiorentina, contro l’Udinese ultime speranze di Conference League

Ripartire dal successo rocambolesco contro il Bologna per arrivare al meglio all’ultima sfida di campionato contro l’Udinese. Un match non banale per una Fiorentina ancora in corsa per un posto nella prossima Conference League.

Fiorentina, ultime speranze europee

Per la viola infatti in caso di sconfitta della Lazio contro il Lecce e di contemporaneo successo contro la banda Runjaic si spalancherebbe per la quarta stagione consecutiva la porta della terza competizione europea. Una Fiorentina che contro il Bologna ha ritrovato Moise Kean. L’attaccante gigliato ha siglato il 24^ gol stagionale e permesso ai gigliati di chiudere con un successo nell’ultimo match casalingo. Una gara iniziata con una forte contestazione da parte del pubblico verso dirigenza e guida tecnica con lo stadio che ha applaudito l’ex tecnico Vincenzo Italiano. Una Fiorentina che vuole chiudere al meglio una stagione che l’ha vista vivere di alti e bassi ma che con un successo ad Udine vedrebbe i viola centrare il record di punti nelle ultime 10 stagioni, 65. Fiorentina che è mancata nelle gare contro le “piccole”, imponendosi almeno una volta con tutte le big. Perdendo in due occasioni solo con il Napoli. Con la banda gigliata che ora proverà a chiudere al meglio ad Udine. Per provare a centrare ancora una volta la Conference e salvare così una stagione che poteva essere ma non è stata memorabile.