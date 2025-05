Il messaggio social di Sinner: “Nel complesso un torneo grandioso per me”

Jannik Sinner ha pubblicato un messaggio social dopo la sconfitta contro Alcaraz in finale agli Internazionale di Roma: “Non è stato il risultato che speravamo, ma sono grato per la partita di ieri, nel complesso è stato un torneo grandioso per me. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sia sugli spalti che a casa, il vostro sostegno significa tutto. Congratulazioni a e al suo team per l’ottima prestazione. GRAZIE Roma, ci vediamo presto”.