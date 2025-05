Napoli tira un sospiro di sollievo: ora l’ultimo tassello

Tanti affanni, tanti destini che s’incrociano. Ma alla fine il Napoli ha pareggiato, restando in vetta alla classifica di Serie A a una giornata dalla fine. Tutti i tifosi partenopei hanno tirato un profondo sospiro di sollievo dopo il pareggio della Lazio a San Siro contro l’Inter.

Così l’adrenalina resta per il match point che il Napoli giocherà al Maradona contro il Cagliari. Il quadro sta per definirsi, il sogno si avvicina ma manca ancora l’ultimo tassello.

Conte nel post-Parma

Così Conte a DAZN: “Siamo vicini allo Scudetto, ancora quell’ultimo passo lo dobbiamo fare in casa nostra con il supporto dei nostri tifosi. E’ un campionato veramente molto difficile, noi quello che volevamo fare era dare fastidio fino alla fine. Adesso c’è un piccolo passo da fare, siamo stati tanto in testa alla classifica nonostante un’annata piena di difficoltà. Siamo ad un passo dal fare qualcosa di inimmaginabile, vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze dove sono abituati a collezionare Scudetti e Coppe”.

“Il problema è che con noi tutto passa in secondo piano, tutto sembra normale. Oggi mancava Lobotka, stiamo perdendo tutti i pezzi e nonostante questo rimaniamo lì a combattere in testa alla classifica. In panchina non avevamo tanti giocatori, il merito è di questi ragazzi che ci mettono anima e cuore. Mi auguro di poter festeggiare questo Scudetto, sarebbe qualcosa di bello”.

“Nella seconda parte di stagione siamo andati sottraendo giocatori, cambiando modulo e situazioni. Quell’anno di fermo mi ha permesso e di provare tante situazioni, anche il fatto di avere la possibilità di lavorare sette giorni. Non sarebbe accaduto giocando ogni tre giorni, questa è una rosa che sta arrivando all’osso in questo finale. Ringrazio i ragazzi che si fanno sempre trovare pronti, abbiamo l’osso in bocca e non dobbiamo mollarlo”.