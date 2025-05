Serie A, ufficiale il programma delle 38^ giornata: ecco quando si deciderà lo scudetto

Il consiglio della Lega Serie A, riunito questa mattina ha deciso e reso noto il programma completo della 38^ giornata di Serie A.

Ecco il programma completo.

Venerdì ore 20.45: Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Sabato ore 18: Bologna-Genoa.

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Dopo una lunga discussione Inter e Napoli, con la mediazione della Lega, hanno trovato una “sintesi”. I nerazzurri avrebbero voluto la partita giovedì mentre i partenopei durante il weekend. Alla fine, per evitare che un eventuale spareggio sia troppo vicino alla finale di Champions League, si è deciso per optare per il venerdì.