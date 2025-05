Sinner furioso, novità importante: Alcaraz non trattiene la risata

Gli Internazionali d’Italia 2025 si sono chiusi con una finale dal sapore storico. A sfidarsi sul Centrale del Foro Italico, due giocatori che stanno già segnando un’epoca: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

A imporsi è stato lo spagnolo, che ha vinto il suo primo titolo a Roma in due set: 7-6(5), 6-1. Una prestazione brillante da parte dell’asturiano, solida nei momenti chiave, che gli ha consentito di confermare quanto già dimostrato nelle grandi occasioni su terra battuta. Sinner, reduce da tre mesi lontano dai campi per via della squalifica, ha mostrato nella prima parte del match il meglio del suo repertorio: servizio incisivo, colpi profondi, lucidità mentale. Ma è bastato un passaggio a vuoto sul 5-5 per far girare l’inerzia.

Nel secondo set, l’azzurro è apparso affaticato, meno esplosivo, forse anche frenato da un problema fisico minore. Alcaraz, dal canto suo, ha gestito con grande maturità i momenti caldi, dominando gli scambi più lunghi e sfruttando con intelligenza le variazioni. Il pubblico romano ha applaudito entrambi con affetto, riconoscendo a Sinner il merito di essere arrivato in finale al suo primo torneo di rientro, e a Carlos Alcaraz il talento e la continuità che lo rendono uno dei giocatori più completi del circuito. Dopo 47 anni dall’ultima presenza italiana in finale maschile a Roma, il tennis azzurro può comunque sorridere.

Alcaraz campione a Roma, cosa accadrà al Roland Garros?

La sconfitta non ha tolto a Jannik Sinner la vetta del ranking ATP, anzi: con i 650 punti conquistati grazie alla finale, l’azzurro sale a 10.380 punti, mantenendo un margine di 1.530 lunghezze su Carlos Alcaraz, ora a 8.850. E anche con il prossimo Roland Garros, la sua leadership è al sicuro: Alcaraz dovrà difendere i 2.000 punti del titolo 2024, mentre Sinner ne dovrà difendere solo 800. Anche nel caso peggiore – cioè una sconfitta al primo turno per Sinner e il bis vincente per Alcaraz – Jannik resterebbe numero uno del mondo, almeno fino a Wimbledon. Dopo Parigi, toccherà a lui difendere molti più punti.

Il discorso cambia nella Race ATP, la classifica che tiene conto dei risultati del solo 2025. Qui il sorpasso è già avvenuto: Alcaraz è balzato al primo posto con 3.740 punti, staccando Sinner, fermo a 2.650. Il distacco è importante (1.090 punti), ma non insormontabile: un trionfo di Jannik al Roland Garros, unito a un’uscita prematura dello spagnolo, ribalterebbe di nuovo la situazione. Il duello è quindi aperto, anche se con pesi diversi: Sinner ha saldamente in mano la vetta del ranking ATP, ma dovrà rincorrere in ottica Finals di Torino. Una cosa però è certa: l’era Sinner-Alcaraz è appena iniziata, e si preannuncia esaltante.