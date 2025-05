Milan, ecco la rivoluzione: fatta per Tare

A fallimento risponde rivoluzione in casa Milan dopo l’anno orribile appena vissuto c’è la necessità di un cambiamento profondo per tornare a lottare per i vertici in Italia e in Europa.

Milan, scelto Tare come nuovo ds

Ecco quindi che Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo, l’ex Lazio è stato infatti scelto per guidare la rinascita rossonera. L’accordo verbale è stato trovato, ora manca soltanto la firma. Fatto il direttore sportivo bisogna ora scegliere quella che sarà la guida tecnica. In casa Milan sono due principalmente i nomi sul taccuino di Tare.

Si pensa alla panchina

Il primo è quello di Maurizio Sarri con il quale Tare ha già lavorato alla Lazio. I rapporti tra i due non sono idilliaci ma l’idea di riformare il binomio potrebbe essere comunque portata avanti.Piace poi tanto anche Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico del Bologna è reduce dal primo trofeo in carriera, la Coppa Italia vinta a Roma proprio contro il Milan e potrebbe essere un nome affascinante per dare il via alla rinascita rossonera anche grazie al suo calcio offensivo. Tare quindi il primo tassello per il Milan del futuro. In attessa della firma e della scelta definitiva di quello che sarà il nuovo allenatore del Diavolo.