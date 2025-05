Paolini vuota il sacco, bomba dopo gli Internazionali

In un’edizione degli Internazionali d’Italia che passerà alla storia per la sua intensità e per il duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, è Jasmine Paolini a prendersi una porzione luminosa di gloria con la vittoria nel singolare e nel doppio.

L’atleta toscana, fresca di trionfo nel doppio femminile in coppia con Sara Errani, ha scatenato il boato del Foro Italico regalando all’Italia un titolo che mancava da troppo tempo. Non accadeva da oltre quarant’anni che una tennista azzurra riuscisse a imporsi nel torneo di Roma, e la Paolini ha rotto l’incantesimo con una prova di forza, tenacia e grande complicità con la compagna.

Il successo nel doppio arriva in un momento delicato per l’Italia del tennis, ferita dalla sconfitta di Jannik Sinner nella finale maschile contro Carlos Alcaraz. Un’illusione durata un set prima che il fisico dell’altoatesino cedesse dopo tre mesi di inattività. Ma a lenire l’amarezza ci ha pensato proprio Jasmine Paolini, diventata beniamina del pubblico per la sua autenticità, il sorriso mai trattenuto e le parole cariche d’emozione davanti a Sergio Mattarella, presente in tribuna e poi sceso sul campo per congratularsi.

Paolini mette in riga Panatta, poi su Furlan: “Ho deciso io”

Dopo il trionfo, Paolini è tornata a parlare anche in conferenza stampa, rispondendo con garbo ma decisione a Adriano Panatta, che nei giorni scorsi aveva definito il tennis femminile e in particolare il gioco di Coco Gauff “una noia mortale”. Coco ha 21 anni e uno Slam – ha detto Jasmine – brava lei. Penso ci sia poco da criticare, è una grande atleta e porta solo cose positive al nostro sport. Io ci sono dentro, provo a fare del mio meglio sperando che la gente lo apprezzi. Una replica elegante ma ferma, che segna una presa di posizione netta, soprattutto dopo che lo stesso Panatta era finito al centro delle polemiche in passato per uscite poco felici su Sinner, parlando di Lorenzo Musetti e alimentando un acceso dibattito sui social.

Jasmine ha dimostrato, anche in questo caso, una sensibilità fuori dal comune. Ha poi chiarito, con trasparenza, anche la situazione legata all’addio con il suo ex coach Renzo Furlan: “Lo voglio dire chiaramente: è stata una mia decisione. Sara (Errani, ndr) non c’entra nulla, non si è mai espressa e l’ho apprezzata tanto per questo. È una persona molto intelligente”. Il tuffo in piscina post-vittoria è stato solo la ciliegina su una settimana da ricordare. Ora nel mirino c’è il Roland Garros, dove Jasmine vuole continuare a brillare.