Serie B, semifinali Playoff: pochi gol tra Catanzaro e Spezia? Cremonese in trasferta con la Juve Stabia

Domani sera si giocheranno le semifinali d’andata dei Playoff di Serie B. Entrambe le sfide sono previste per le ore 20,30. Vediamo nel dettaglio di quali match si parla.

Allo stadio Menti di Castellammare si giocherà Juve Stabia-Cremonese. La sfida mette difronte rispettivamente la quinta e la quarta forza della regular season. I campani hanno superato al turno precedente il Palermo (1-0). Dando uno sguardo ai precedenti recenti tra le due compagini, possiamo notare come l’ultima sfida, giocatasi a Cremona nella stagione regolare, si sia chiusa sull’1-1; mentre i grigiorossi sono riusciti ad imporsi a Castellammare di Stabia, col risultato di 2-1.

Le quote della gara sono molto equilibrate. Basti pensare al fatto che il successo esterno della Cremonese pagherebbe 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 2,10 e su WilliamHill 2,19. Al netto di ciò, che possa essere una partita tirata? Su Planetwin365 è interessante la quota dell’Under 2,5 finale: parliamo di 1,68 volte la posta; su Unibet 1,66 e su WilliamHill 1,69. L’eventualità, invece, che almeno una delle due squadre non riesca ad andare a segno, giocata “NoGoal”, è proposta su Planetwin365 a 1,97; su WilliamHill si parla di 1,91 volte la posta e su Unibet 1,85.

L’altro match si giocherà al Ceravolo e vedrà coinvolte Catanzaro e Spezia. Gli spezzini sono arrivati terzi in regular season, mentre i calabresi hanno chiuso al sesto posto. Al turno precedente, il Catanzaro ha avuto la meglio sul Cesena (1-0 in casa). Nella stagione regolare, si conta un successo per parte: lo Spezia si è imposto fuori casa col risultato di 1-0, mentre fuori casa è stato il Catanzaro a vincere in trasferta, sempre per 1-0.

Per la partita di mercoledì partono leggermente favoriti gli ospiti: la vittoria dello Spezia è proposta a 2,35 su Planetwin365; su Unibet 2,33 e su WilliamHill 2,39. Interessante anche la giocata “Goal”, immaginando che entrambe possano andare a segno: parliamo di 1,88 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,84 e su Unibet 1,77. Un risultato esatto da prendere in considerazione potrebbe essere l’1-0 in favore dello Spezia: parliamo di 7,50 volte la posta su Planetwin365; 5,80 su Unibet e 7 su WilliamHill.