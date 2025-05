In casa Juventus sta prendendo sempre più corpo l’idea di riportare Antonio Conte sulla panchina bianconera. Una decisione che arriverebbe dall’alto direttamente da John Elkann, evidentemente stanco di vedere la Vecchia Signora annaspare al seguito delle altre big del calcio italiano. La Juventus per sua tradizione e natura vuole sempre vincere. La pazienza, quindi, potrebbe essere finita: la Juve rivuole il suo ex capitano, nonché tecnico del ritorno alla vittoria dello Scudetto nel 2012 dopo il digiuno post Calciopoli. Una dichiarazione di intenti che, però, deve per forza essere seguita dai fatti.

Conte e la Juventus, un ritorno che divide e unisce

L’ambiente Juventus, soprattutto quello del tifo bianconero, è stato spesso molto diviso in questi. Da Allegri a Sarri, da Pirlo a all’Allegri bis fino alla stagione corrente con Thiago Motta e Igor Tudor. Una serie di stagioni non all’altezza che hanno creato spaccature tra chi sosteneva un ciclo, un allenatore, un dirigente piuttosto che un altro. Insomma, una serie di divisioni anche molto nette che hanno creato, se possibile, maggior malcontento nel tifo della Vecchia Signora del calcio italiano. E tutto, forse, è nato nel pomeriggio del 14 luglio 2014 quando la Juventus si separò in modo brusco proprio da Antonio Conte che decise di andar via sbattendo la porta al secondo giorno di ritiro.

Il tecnico salentino era scontento della programmazione fatta dalla società. Riteneva che non ci fossero gli strumenti sul calciomercato per fare il salto avanti che lui desiderava e, nonostante l’opera di convincimento di Andrea Agnelli un mese prima, decise di andar via.

Un addio mai perdonato e non solo

In tanti nella tifoseria non hanno mai digerito e perdonato il brusco addio del 2014. Una situazione da molti ritenuta quasi un tradimento vista la nota fede juventina del tecnico. A rincarare la dose, nel 2019, Conte accettò l’offerta dell’Inter mettendo fine nel 2021 all’egemonia della Juventus da 9 anni di fila, tre dei quali proprio col salentino.

Ora la Juve, come nel 2011 non vince da cinque anni. Vuole tornare in vetta al campionato e, dopo rifiutato l’idea Conte per diverse stagioni, sta seriamente pensando di farlo tornare.

Tra i tifosi però la sensazione è che non ci sia unione, nemmeno su una bandiera. Alcuni tifosi bianconeri si sentono troppo traditi, altri sono pronti a riaccoglierlo come il Salvatore della Patria. Ma, alla fine, a fare la differenza come sempre sarà l’esito del campo.