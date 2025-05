ESCLUSIVA SI Criscitiello: “Play-out Serie B: ecco l’ultimo aggiornamento”

Post su X del CEO di Sportitalia, Michele Criscitiello, in merito allo spareggio per la permanenza in Cadetteria dopo che il Brescia rischia la retrocessione in Serie C in seguito ai mancati pagamenti (4 punti di penalizzazione, ndr.) dopo aver conquistato la salvezza sul campo.

“Aggiornamento play out Serie B: primo grado previsto entro 8 giorni. Secondo grado entro 15 giorni. La FIGC farà giocare a metà giugno la doppia sfida Samp-Salernitana senza attendere Collegio di Garanzia CONI. In caso di sentenza favorevole al Brescia, la B potrebbe avere 21 club”